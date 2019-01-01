В Рязани митрополит раскритиковал фильм "Ирония судьбы"

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своём предновогоднем обращении к прихожанам осудил фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Ролик опубликован на канале портала "Логос" в YouTube.

По словам митрополита, на первый взгляд в картине нет ничего плохого, но это не так. Как отметил священнослужитель, её сюжет заключается в том, что персонаж выпил и нашёл свою любовь, при этом предав свою невесту.

Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой... А тут совсем другая картина: чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдёт само собой Митрополит Марк

Митрополит добавил, что идея картины "не является положительной" и "наполняет человеческую душу ложными, несбыточными мечтаниями".