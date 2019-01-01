Момент обрушения моста в московском парке Горького попал на видео

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Момент обрушения моста в московском парке Горького попал на видео

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Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

В Сети появилось видео момента обрушения моста в московском парке Горького. По последним данным, ранения получили 13 человек.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения, состояние пострадавших в результате обрушения деревянного пешеходного моста в парке Горького в Москве оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее власти Москвы называли причину обрушения моста в столичном парке Горького. Как сообщалось, поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки.

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