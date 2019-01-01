Момент обрушения моста в московском парке Горького попал на видео

В Сети появилось видео момента обрушения моста в московском парке Горького. По последним данным, ранения получили 13 человек.
Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения, состояние пострадавших в результате обрушения деревянного пешеходного моста в парке Горького в Москве оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.
Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее власти Москвы называли причину обрушения моста в столичном парке Горького. Как сообщалось, поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени