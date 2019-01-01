Кевина Спейси обязали явиться в суд по делу о попытке изнасилования

Суд в штате Массачусетс (США) отверг ходатайство актёра Кевина Спейси, который просил освободить его от необходимости присутствовать на заседании по делу о домогательствах. Об этом информирует Nantucket Island Inquirer.

Отмечается, что заседание должно пройти 7 января.

Ранее стало известно, что актёр хочет заявить суду о своей невиновности заочно. Как говорил Спейси, его личное присутствие на заседаниях "поспособствует нагнетанию негативной шумихи, и так поднятой в связи с этим делом".

Напомним, в 2017 году вокруг Кевина Спейси разгорелся скандал после того, как актёр Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах, якобы имевших место 30 лет назад. Позднее с подобными обвинениями выступили ещё несколько человек.