Собянин — об обрушении моста в парке Горького: В причинах разберёмся

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах обрушения моста в столичном парке Горького. Об этом градоначальник написал на своей странице в "Твиттере".

На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 декабря 2018 г.

— На пешеходном переходе через каток в парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберёмся, — сказал он.

Ранее власти Москвы называли причину обрушения моста в столичном парке Горького. Как сообщалось, поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки. В результате инцидента пострадали 13 человек.