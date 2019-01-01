Собянин — об обрушении моста в парке Горького: В причинах разберёмся

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Собянин — об обрушении моста в парке Горького: В причинах разберёмся

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Сергей Собянин. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах обрушения моста в столичном парке Горького. Об этом градоначальник написал на своей странице в "Твиттере".

— На пешеходном переходе через каток в парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберёмся, — сказал он.

Ранее власти Москвы называли причину обрушения моста в столичном парке Горького. Как сообщалось, поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки. В результате инцидента пострадали 13 человек.

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