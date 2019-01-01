В России выросла ставка НДС

Одновременно сохранились все действующие льготы по этому налогу, установленные на уровне 10% или 0%.

Повышающий ставку налога на добавленную стоимость с 18% до 20% закон вступил в силу в России с 1 января 2019 года.

Решение об увеличении ставки НДС было принято, чтобы определить долгосрочные источники финансирования, в том числе национальных проектов, говорил ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, такое решение даст возможность получить несырьевые источники, размер которых не будет изменяться в связи с колебаниями внешней экономической конъюнктуры. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре отметил, что изменение ставки призвано сдержать ненефтегазовый дефицит государства.

По оценке правительства, повышение НДС приведёт к дополнительным доходам федерального бюджета в 620 миллиардов рублей ежегодно начиная с 2019 года.

В России налог на добавленную стоимость действует с 1 января 1992 года: тогда ввели максимальную для страны ставку — 28%. С 1993 года она была понижена до 20%, а с 2004-го составляла 18%.

Льготная ставка в 10% применяется при реализации ряда продовольственных и детских товаров, книг и учебников, медицинских товаров. Нулевая ставка используется в отношении экспортных товаров, а также помещённых под процедуру свободной таможенной зоны. Она применяется и в отношении товаров, работ и услуг, которые реализуются для официального использования международными организациями в России.