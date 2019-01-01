Автомобиль наехал на пешеходов в Токио, есть пострадавшие

Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK. Среди раненых — один подросток, сейчас он без сознания.

Инцидент произошёл на улице произошёл на улице Такэсита-дори, вблизи главного в Токио синтоистского храма Мэйдзи-дзингу. Туда японцы направлялись для встречи Нового года.

Водитель возрастом до 30 лет пытался скрыться с места, но спустя 20 минут он был задержан полицейскими. Мужчина заявил им, что совершил "теракт". Автомобиль, на котором был совершен наезд на пешеходов, был арендован в городе Осака.