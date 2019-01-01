Порошенко в новогоднем обращении пообещал "вернуться с миром" к Донбассу

Украинский лидер заявил, что главное — "не затоптать в предвыборной гонке ростки развития".

Президент Украины Пётр Порошенко в своём новогоднем обращении пообещал "вернуться с миром" к Крыму и Донбассу. Ролик транслировали украинские телеканалы.

— Самое тяжёлое уже прошло, и худшее — тоже позади. Впереди — постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни. Это результат общей кропотливой работы. Главное — не затоптать в предвыборной гонке ростки развития, которые были пророщены ценой огромных жертв и колоссальных усилий каждого из вас. И тогда мы точно победим, — заявил украинский лидер.

Он обратился также "к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса".

Мы обязательно вернёмся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога. Наша семья непременно воссоединится за столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени Президент Украины Пётр Порошенко

Крым стал российским после проведённого там в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство избирателей Республики Крым и города Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путём, в полном соответствии с уставом ООН и международным правом проголосовали за воссоединение с Россией. По словам главы РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".