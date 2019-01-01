Нетаньяху заявил, что не собирается в отставку в случае предъявления обвинений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует идти в отставку в случае предъявления ему обвинений в коррупции. Об этом сообщает местный телеканал i24 News.

— Я не намерен уходить в отставку, — сказал он.

По данным телеканала, глава правительства обязан уйти в отставку, в случае если будет исчерпан его апелляционный ресурс.

В декабре 2018 года полиция Израиля рекомендовала прокуратуре предъявить Нетаньяху и его жене Саре обвинения в коррупции. Глава правительства также является подозреваемым ещё по двум уголовным делам — во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. По данным делам правоохранители также просят предъявить обвинения.