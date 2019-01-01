При пожаре на западе Москвы погиб человек

Пожарные ликвидировали пожар, который возник в новогоднюю ночь в квартире пятиэтажки на западе Москвы и в результате которого погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

— 01:24 поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: улица Марии Поливановой, 4. Происходило загорание в квартире на третьем этаже. В 01:40 загорание было ликвидировано на площади шесть квадратных метров, — приводит агентство слова источника в ведомстве.

В связи с возгоранием десять человек были эвакуированы, один погиб.