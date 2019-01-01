Критики назвали главный российский фильм 2018 года

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Критики назвали главный российский фильм 2018 года

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Фото: © Flickr.com / Do u remember

В списке успешных фильмов — "Лёд", "Тренер", а также сиквел мультфильма "Три богатыря".

Главным фильмом ушедшего 2018 года стала спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх". Об этом сообщает агентство НСН со ссылкой на президента Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилла Разлогова.

— Итоги года, если их подводить, то вполне благополучны, благодаря большому успеху картины "Движение вверх". За ней следовали ещё несколько картин со средним коммерческим успехом, — сказал он.

Результаты 2019 года, по его словам, будут зависеть о того, получится ли найти такой же фильм, который привлечёт внимание зрителей. Разлогов добавил, что в списке успешных фильмов — "Лёд", "Тренер", а также сиквел мультфильма "Три богатыря".

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