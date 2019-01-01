Пресс-секретарь Пентагона уволилась из-за скандала с колготками

Пресс-секретарь Министерства обороны США Дана Уайт заявила на своей странице в "Твиттере", что покидает свой пост.

— Я ценю предоставленную мне данной администрацией возможность служить вместе с главой Пентагона Мэттисом... Для меня это было честью и привилегией, — отметила она.

Как сообщил телеканал CNN, решение об отставке было принято Даной Уайт после обвинений в некорректном обращении с подчинёнными. Так, в августе её уличили в том, что она в рабочее время давала сотрудникам личные поручения: по её просьбе подчинённые покупали ей колготки, носили вещи в химчистку и покупали продукты. Также Уайт просила сотрудников помочь ей в планировании своих личных поездок и заставляла звонить в службу опеки по поводу усыновления ребёнка.