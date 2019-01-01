Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до пяти человек

Число погибших при взрыве газа в одном из жилых домов Магнитогорска увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

— По состоянию на 04:00, в Магнитогорске обнаружен и извлечён пятый погибший, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 31 декабря 2018 года около четырёх часов утра в Магнитогорске при взрыве газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В зоне обрушения проживали 120 человек. Разбор завалов продлится не менее двух суток.

Ранее Главное управление МЧС России по Челябинской области распространило список жильцов пострадавшего дома, с которыми не удаётся выйти на связь, открыта горячая линия.