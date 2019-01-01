Ющенко заявил, что власти Украины возвращают граждан в XVII век

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что обещания политиков Незалежной снизить цены на газ — это унижение граждан и попытка вернуть их в XVII век. Об этом он сказал в эфире канала "Бегущий банкир" на YouTube.

— Что написано на билбордах: "В четыре раза понизим", "В два раза понизим". Культура экономики даёт базис и такую грамоту, что вы будете над этим смеяться. Вы будете воспитаны так, что вы этого не принимаете, потому что это враньё, это публичный ваш обман. Иными словами — это висит ваше унижение. Ехать и говорить: "Хотят вешать — пусть вешают"? Нет. Нас опускают, возвращают в XVII век, — заявил экс-президент.

В октябре Киев повысил цены на газ для населения — с 1 ноября стоимость голубого топлива выросла на 23,5%, до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров.