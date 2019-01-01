Эвакуировали вертолётом. Во Франции восемь человек застряли на аттракционе

Восемь человек в городе Ренн (Франция) оказались заблокированы на неисправном аттракционе на высоте 60 метров в новогоднюю ночь, информирует радиостанция France Info.

Аттракцион Bomber Max, который состоит из двух вращающихся гондол, сломался около 20:30 (22:30 по московскому времени). Спасательная операция развернулась только спустя полтора часа, когда пожарные раскрыли лестницу высотой 30 м.

Предполагалось, что посетители, среди которых было несколько детей, сами преодолеют более 20 м, спустившись по "плечу" аттракциона на платформу. Но манёвр оказался невыполнимым и спасатели решили эвакуировать участников инцидента на вертолёте.