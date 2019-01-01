Ради стены на границе с Мексикой. Трамп готов встретить Новый год без отпуска

По словам президента США, стена является важной составляющей безопасности на границе с Мексикой.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности работать без отпуска на праздники и остаться в Белом доме, чтобы добиться от демократов компромисса по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Fox News.

— Я провёл в Белом доме Рождество, я провожу в Белом доме канун Нового года. Я нахожусь здесь и готов продвигаться вперёд. Это очень важно, потому что многие люди ждут чеков с зарплатой, — сказал президент США.

Трамп также сообщил, что готов в любое время принять у себя представителей Демократической партии, для того чтобы достигнуть компромисса. По словам американского лидера, стена является важной составляющей безопасности на границе с Мексикой.