Четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом в Татарстане

Четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом в городе Альметьевск Республики Татарстан. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошёл вечером, 31 декабря. У детей диагностировали отравление лёгкой степени тяжести. Один взрослый госпитализирован с диагнозом с отравлением газом средней степени тяжести, второй отказался от госпитализации.
По предварительной информации, причиной происшествия стала обратная тяга системы вентиляции.
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