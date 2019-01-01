Четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом в Татарстане

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Четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом в Татарстане

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом в городе Альметьевск Республики Татарстан. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошёл вечером, 31 декабря. У детей диагностировали отравление лёгкой степени тяжести. Один взрослый госпитализирован с диагнозом с отравлением газом средней степени тяжести, второй отказался от госпитализации.

По предварительной информации, причиной происшествия стала обратная тяга системы вентиляции.

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