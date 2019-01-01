Мэй пообещала "новую главу" в истории Великобритании в 2019 году

Глава британского правительства также защитила резко критикуемую оппонентами сделку по условиям Брексита.

Премьер-министр Великобритании заявила в праздничной предновогодней речи, что страна откроет в 2019 году в связи с предстоящим выходом из Европейского союза новую главу в своей истории. Текст выступления распространила канцелярия главы кабмина.

Новый год — это время, чтобы заглянуть вперёд, и в 2019 году Соединённое Королевство откроет новую главу Тереза Мэй

В выступлении премьер также защитила резко критикуемую оппонентами сделку по условиям Брексита, которую она и её доверенные лица согласовали с властями Евросоюза и которая в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение Палаты общин. Мэй отметила, что этот документ отражает чаяния граждан Британии, которые были обозначены на референдуме 2016 года о дальнейшем членстве королевства в Евросоюзе.

— Если парламент поддержит сделку, то Британия сможет преодолеть кризис, — резюмировала Мэй.