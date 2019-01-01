Ким Чен Ын заявил о готовности "в любое время" встретиться с Трампом

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Ким Чен Ын заявил о готовности "в любое время" встретиться с Трампом

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Фото: © AP Photo/Evan Vucci

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов в любое время провести встречу с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

В ходе новогоднего обращения к соотечественникам Ким Чен Ын также призвал США принять встречные меры по денуклеаризации на Корейском полуострове.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что может встретиться с лидером КНДР в январе или феврале.

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