Ким Чен Ын заявил о готовности "в любое время" встретиться с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов в любое время провести встречу с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

В ходе новогоднего обращения к соотечественникам Ким Чен Ын также призвал США принять встречные меры по денуклеаризации на Корейском полуострове.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что может встретиться с лидером КНДР в январе или феврале.