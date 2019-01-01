СМИ: Трамп продлил срок вывода войск США из Сирии

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СМИ: Трамп продлил срок вывода войск США из Сирии

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Фото: © Википедия

Президент США Дональд Трамп согласился дать четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявила The New York Times.

По данным издания, в ходе визита в Ирак Трамп тет-а-тет поговорил с генерал-лейтенантом Полом Лакамерой, командующим операцией против террористической группировки ИГИЛ*.

Американский лидер заверил его, что у военнослужащих США будет несколько месяцев, чтобы покинуть территорию Сирии.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.

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