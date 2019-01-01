Выносили в чёрных пакетах. СМИ показали, как могли избавиться от тела Хашогджи

Камера наблюдения запечатлела момент, на котором неизвестный мужчина заносит пакеты внутрь здания резиденции генконсула Саудовской Аравии.

Телеканал Al Jazeera обнародовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамаля Хашогджи в резиденцию генконсула Саудовской Аравии заносят тяжёлые непрозрачные пакеты. В них, по утверждению СМИ, могли находиться останки журналиста.

На записи также можно заметить, что к резиденции, которая расположена рядом с местом, где могли убить Хашогджи, подъезжает автомобиль. Пакеты в здание заносит неизвестный мужчина.

Ранее Лайф писал, что обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года. Последний раз его видели входящим в здание консульства королевства в Стамбуле. Позднее тело Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства.