Нацисты не вернулись с Луны. Le Monde назвала несбывшиеся прогнозы на 2018 год

Так, не состоялся первый полёт туристов на Марс, анонсированный американским миллиардером Деннисом Тито.

Французская газета Le Monde назвала несколько крупных событий, которые должны были произойти в 2018 году, но так и не произошли.

В прошедшем году после запуска первого экзафлопсного суперкомпьютера должна была взять начало "новая эра" в информатике, считает газета. Минобороны США планировало построить такой компьютер к 2018 году, но на данный момент он ещё не создан.

Не удалось также реализовать программу "Экзомарс-2018", предназначенную для поиска следов органики на Марсе, поскольку NASA отказалось от поддержки проекта по финансовым соображениям. Газета отмечает, что программу удалось спасти, заручившись поддержкой РФ, но её старт перенесли на два года.

Не состоялся и первый полёт на Красную планету туристов, который был анонсирован американским миллиардером Деннисом Тито, до этого ставшим первым в мире космонавтом-любителем, посетившим МКС. По словам авторов статьи, из-за "заоблачной" цены проекта Тито отказался от затеи, но его идеей вдохновился Илон Маск, который пообещал первым отправить туристов на Марс.

Не было завершено строительство телескопа в пустыне Атакама в Чили. Таким образом, по данным газеты, не произошло обещанной Европейской южной обсерваторией "революции в представлении о Вселенной, более масштабной, чем произведённая Галилеем 400 лет назад".

Также не случился обещанный запуск экспериментального термоядерного реактора. В результате этот проект, отмечает газета, не сможет "в ближайшем будущем предложить ответ на очевидный энергетический кризис, с которым столкнулось человечество", так как первый ядерный синтез в нём состоится не ранее 2035 года, а продажа электричества, вырабатываемого реактором, станет возможной только к 2060 году.

Наконец, нацисты, которые после окончания Второй мировой спрятались на тёмной стороне Луны, не вернулись на Землю для возмездия, как это предсказывалось в фильме "Железное небо", с иронией заключает Le Monde.