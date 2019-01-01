Обошли Канаду. Россия вышла в плей-офф МЧМ по хоккею с первого места в группе

В четвертьфинале наша команда встретится со словаками, которые заняли четвёртое место в группе В.

Молодёжная сборная РФ по хоккею одержала победу над командой Канады со счётом 2:1 в матче чемпионата мира. Подопечные Валерия Брагина вышли в четвертьфинал, заняв первое место в группе А.

В нашей команде отличились Григорий Денисенко (6-я минута) и Павел Шэн (52-я минута). У канадской команды единственную шайбу забросил Коди Гласс (3-я минута). Сборная РФ уступала по ходу встречи со счётом 0:1.

Российские хоккеисты набрали 12 очков и заняли первое место в турнирной таблице группы А. Канадцы заработали 9 баллов и стали вторыми. На третьем месте оказалась сборная Чехии (5 баллов), также в плей-офф вышла Швейцария (4 балла). В четвертьфинале россияне встретятся со словаками, которые заняли четвёртое место в группе В.