В Магнитогорске из-под завалов достали тела ещё двух погибших

Общее количество жертв трагедии на данный момент составляет семь человек, на месте продолжают работать спасатели.

Число погибших при взрыве и обрушении жилого дома в Магнитогорске возросло до семи человек — сотрудники экстренных служб извлекли из-под завалов ещё два тела. Об этом заявили в МЧС.

В Магнитогорске извлечены тела ещё двух погибших. Всего сейчас число погибших составляет семь человек МЧС РФ

31 декабря 2018 года рано утром в Магнитогорске при взрыве газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного дома. В зоне обрушения проживало 120 человек. МЧС распространило список жильцов, с которыми не смогли выйти на связь.

Подробнее о трагедии читайте в материале Лайфа.