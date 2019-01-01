После взрыва газа в Магнитогорске опознаны тела пяти погибших

Опознаны тела пятерых человек, погибших в результате взрыва в одном из домов Магнитогорска. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

— По данным на утро, извлечено из завалов семь тел, из них опознано пять, — сказал представитель МЧС на заседании оперативного штаба.

Предварительные результаты обследования дома будут готовы к 10:00 по уральскому времени (12:00 мск).

31 декабря 2018 года около четырёх часов утра в Магнитогорске при взрыве газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В зоне обрушения проживало 120 человек. Разбор завалов продлится не менее двух суток. По последним данным, число погибших возросло до семи человек.

Ранее Главное управление МЧС России по Челябинской области распространило список жильцов пострадавшего дома, с которыми не удаётся выйти на связь. Открыта горячая линия.