"Год исторических достижений". Трамп оценил 2018-й

По словам президента США, его администрация по итогам двух лет является самой успешной в истории Соединённых Штатов.

Ушедший 2018-й был годом "исторических достижений". Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своём новогоднем обращении к нации.

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY — The White House (@WhiteHouse) 1 января 2019 г.

По его словам, администрация президента по итогам двух лет является самой успешной в истории США.

— Наша экономика развивается замечательно, заработные платы выросли впервые за много-много лет. Люди получают больше денег, работая на одной работе, вместо того чтобы работать на двух или трёх, — говорит президент Соединённых Штатов.

Трамп напомнил, что его администрация смогла заключить новые договоры с Канадой и Южной Кореей и разорвать "ужасный договор" с Ираном. Как одно из достижений американский лидер привёл в пример переговоры с Северной Кореей, после которых Пхеньян прекратил испытания ракет.

Ещё одним достижением, по словам президента США, является перенос американского посольства в Иерусалим. Была также затронута тема охраны границы с Мексикой.

— У нас были великие два года, я старательно работаю на вас, я сражаюсь за вас, мы выиграем, — резюмировал он.