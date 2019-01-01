После обрушения подъезда в Магнитогорске остаётся неизвестной судьба 37 человек

На текущий момент из-под завалов извлекли двенадцать человек, семь из которых погибли.

После обрушения подъезда в Магнитогорске неизвестной остаётся судьба 37 человек. Об этом сообщили в главке МЧС по Челябинской области. В сообщении ведомства отмечается, что к настоящему моменту из-под завалов извлечены 12 человек.

— Из них 7 человек погибли (детей нет), 5 — спасены (в том числе 1 ребёнок), — уточнили в МЧС. — Проводится работа по установлению местонахождения ещё 37 человек.

Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, 31 декабря около 04:00 мск в Магнитогорске обрушился целый подъезд десятиэтажного здания в результате взрыва бытового газа. Всего в зоне обрушения проживало 120 человек. Как ранее писал Лайф, уже опознаны тела пяти погибших.