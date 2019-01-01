Жильцам обрушившегося в Магнитогорске дома быстро восстановят паспорта

Как отметил губернатор Челябинской области, граждане не будут оплачивать госпошлину.

Гражданам РФ из повреждённого дома в Магнитогорске восстановят паспорта в течение двух-трёх часов с момента обращения. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Челябинской области Борис Дубровский, отметив, что процедуры по восстановлению документов будут проводиться бесплатно.

— Паспортный стол сегодня работает с 9 часов. Граждане не будут оплачивать госпошлину, — сообщил он.

Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа, после чего целый подъезд десятиэтажного дома обрушился. В зоне обрушения проживало 120 человек. Сейчас уже известно о семи погибших, которых извлекли из-под завалов. Ещё пять человек были госпитализированы. Как писал Лайф, на месте происшествия высока угроза дальнейшего обрушения конструкции дома, что осложняет разбор завалов.