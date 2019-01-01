Под Екатеринбургом с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда

Из-за произошедшего ЧП пришлось изменить маршруты нескольких электричек. Пассажиров пересадили на автобусы.

На участке железной дороги Каменск-Уральский — Арамиль сошли с рельсов полтора десятка вагонов грузового поезда. Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД), ЧП случилось на перегоне Храмцовская — Марамзино.

— 1 января 2019 года в 04:40 (2:40 мск) произошёл сход 16 вагонов грузового поезда. Груз — уголь. В результате происшествия нарушен также габарит соседнего пути, — пояснил представитель СвЖД.

Из-за произошедшего было скорректировано движение пассажирских поездов на направлении Каменск-Уральский — Екатеринбург. Они будут следовать через станцию Богданович с возможными незначительными задержками в пути. Через эту же станцию направлены электричка № 6617 Каменск-Уральский — Екатеринбург и "Ласточка" № 7083.

В СвЖД уточнили, что электропоезда №№ 6601, 6603 Каменск-Уральский — Екатеринбург и №№ 6602, 6604 Екатеринбург — Каменск-Уральский будут следовать только до станций Перебор и Марамзино. Далее к месту назначения пассажиров доставят автобусы.