Тело восьмого погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда в Магнитогорске

Ранее сообщалось о семи погибших, среди которых детей не было. Восьмая жертва также взрослый человек.

Тело восьмого погибшего обнаружено при разборе завалов в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте обрушения подъезда. Отмечается, что тело ещё не извлекли.

— Неизвестно, кто это, но взрослый человек, не ребёнок, — добавили в штабе.

Напомним, 31 декабря около 04:00 мск в Магнитогорске обрушился целый подъезд десятиэтажного здания в результате взрыва бытового газа. Всего в зоне обрушения проживало 120 человек. Как ранее писал Лайф, из-под завалов извлекли тела семи погибших и пяти пострадавших. Пострадавшие были госпитализированы.

Тела пяти погибших уже опознаны.