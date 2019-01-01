Тело восьмого погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда в Магнитогорске

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Тело восьмого погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда в Магнитогорске

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Фото: ©МЧС РФ

Ранее сообщалось о семи погибших, среди которых детей не было. Восьмая жертва также взрослый человек.

Тело восьмого погибшего обнаружено при разборе завалов в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте обрушения подъезда. Отмечается, что тело ещё не извлекли.

— Неизвестно, кто это, но взрослый человек, не ребёнок, — добавили в штабе.

Напомним, 31 декабря около 04:00 мск в Магнитогорске обрушился целый подъезд десятиэтажного здания в результате взрыва бытового газа. Всего в зоне обрушения проживало 120 человек. Как ранее писал Лайф, из-под завалов извлекли тела семи погибших и пяти пострадавших. Пострадавшие были госпитализированы.

Тела пяти погибших уже опознаны.

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