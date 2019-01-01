Кто здесь президент? На Украине сдвинули поздравление Порошенко ради Зеленского

Таким образом, обращение главы государства показали уже после полуночи. Такое произошло впервые в истории страны.

Украинский телеканал "1+1" передвинул новогоднее поздравление президента. Вместо выступления Петра Порошенко в эфир вышел комик Владимир Зеленский, который объявил о намерении баллотироваться на пост лидера Незалежной.

Выступление шоумена появилось на экранах за несколько минут до полуночи. Трансляцию новогоднего поздравления украинского президента канал запустил сразу после завершения речи Зеленского. Таким образом, обращение Петра Порошенко показали уже после полуночи. Такое произошло впервые в истории государства.

31 декабря 2018 года на Украине стартовала предвыборная кампания — началось выдвижение кандидатов и подача документов в Центризбирком. Действующий лидер Незалежной пока не объявлял о намерении участвовать в гонке.