Челябинские власти объявили второе января днём траура из-за ЧП в Магнитогорске

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тело восьмого погибшего в результате обрушения подъезда.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил второе января днём траура из-за ЧП в Магнитогорске. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

— Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким: объявить 2 января 2019 года днём траура в Челябинской области, — говорится в распоряжении.

В день траура на территории региона будут приспущены государственные флаги. Организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия на этот день.

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла ранним утром 31 декабря. После взрыва газа целый подъезд десятиэтажного дома рухнул. В нём проживало 120 человек. Из-под завалов извлекли восемь погибших и пять пострадавших. О 36 жильцах пока ничего не известно.