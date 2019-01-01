Новогоднее обращение Путина услышали более 40 тысяч пассажиров метро Москвы

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина за минуты до наступления 2019-го в прямом эфире услышали более 40 тысяч пассажиров метро Москвы.
— Впервые речь нашего президента увидели пассажиры в поездах с дублированием текста без задержки, — говорится в "твиттере" столичного метрополитена.
Поздравление главы государства также звучало на эскалаторах в полночь 1 января. После этого на экранах станций столичной подземки было показано праздничное видеообращение мэра Москвы Сергея Собянина.
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