Может обрушиться. В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов

Работа по демонтажу стены седьмого подъезда может занять почти сутки. Только после этого будет возможен дальнейший разбор завалов и поисковая операция.

В Магнитогорске приостановили почти на сутки разбор завалов разрушенного подъезда и поисковую операцию из-за угрозы обрушения здания — до устранения данной угрозы. В главке МЧС по Челябинской области сообщили, что правительственная комиссия после анализа состояния здания приняла решение демонтировать нависающие конструкции и стену седьмого подъезда.

— Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным, — отметил глава МЧС Евгений Зиничев.

В сообщении говорится, что работа по демонтажу может занять почти сутки и только после этого будет возможен дальнейший разбор завалов и поисковая операция.

Напомним, в результате взрыва бытового газа полностью разрушился целый подъезд десятиэтажного здания, в котором проживало 120 человек. На текущий момент из-под завалов извлекли восемь тел погибших, пятеро пострадавших госпитализированы.