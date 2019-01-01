Военные США в шутку предложили разбомбить Нью-Йорк в Новый год и пожалели

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Военные США в шутку предложили разбомбить Нью-Йорк в Новый год и пожалели

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Тяжёлый бомбардировщик В-2. Фото: © Flickr/ AereiMilitari.org

Разгневанные американцы напомнили про теракты 11 сентября 2001 года и обвинили Пентагон в циничном издевательстве над трагедией.

Стратегическое командование вооружённых сил США извинилось за "новогоднюю" шутку в соцсетях. Неудачный юмор о сбросе бомбы относился к церемонии опускания праздничного шара на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, который традиционно проходит в канун Нового года.

<p>Скриншот поста © Twitter/<a href="https://twitter.com/US_Stratcom" target="_blank"><ins>US Strategic Command</ins></a></p>

Пентагон написал в "Твиттере" о готовности "уронить что-нибудь намного крупнее", чем ёлочное украшение. При этом сообщение сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы самолётов В-2.

Шутку американцы не оценили — возмущённые пользователи соцсетей начали писать гневные комментарии под постом. Юмор назвали глупым, вульгарным и оскорбительным. В особенности негодовали жители Нью-Йорка, которые напомнили про теракты 11 сентября 2001 года. Они обвинили военных в циничном издевательстве над трагедией. Спустя некоторое время сообщение исчезло из аккаунта военного ведомства, а вместо него появились извинения.

Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников

Пентагон

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