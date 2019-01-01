Обугленные стены. Появились фото после пожара в Орске, где погибло семь человек

Погибла целая семья из пяти человек, а также пара, пришедшая отмечать с друзьями Новый год.

Появились фотографии с места пожара в Орске, где погибло семь человек. Как стало известно Лайфу, жертвой возгорания стала целая семья — молодые родители и их трое сыновей в возрасте 4 и 6 лет и пяти месяцев.

На месте происшествия обнаружены также тела мужчины и женщины, которые пришли к хозяевам вместе отпраздновать Новый год.

В связи с произошедшим региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Кроме того, проверку организовала областная прокуратура.

На место происшествия выехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.