Обугленные стены. Появились фото после пожара в Орске, где погибло семь человек

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Обугленные стены. Появились фото после пожара в Орске, где погибло семь человек

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Погибла целая семья из пяти человек, а также пара, пришедшая отмечать с друзьями Новый год.

Появились фотографии с места пожара в Орске, где погибло семь человек. Как стало известно Лайфу, жертвой возгорания стала целая семья — молодые родители и их трое сыновей в возрасте 4 и 6 лет и пяти месяцев.

На месте происшествия обнаружены также тела мужчины и женщины, которые пришли к хозяевам вместе отпраздновать Новый год.

<p><em>Кадры с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em> <a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>).</em></p>

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В связи с произошедшим региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Кроме того, проверку организовала областная прокуратура.

На место происшествия выехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

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