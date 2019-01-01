Пострадавшим при ЧП в Магнитогорске пообещали помочь с временным жильём

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Пострадавшим при ЧП в Магнитогорске пообещали помочь с временным жильём

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Фото: © МЧС РФ

Власти предложили расселить людей в бесплатное общежитие или компенсировать траты на съём квартир.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился помочь с временным жильём потерявшим кров в результате ЧП в Магнитогорске. Пострадавшим на выбор предложат два варианта.

— До момента решения вопроса с постоянным жильём будет предоставлена на выбор одна из двух форм поддержки: бесплатное общежитие или компенсация за съём жилья, — уточнила пресс-служба Дубровского.

Во втором случае пострадавшим готовы в течение трёх месяцев возмещать арендную плату в размере до 15 тысяч рублей в месяц.

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