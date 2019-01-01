Отца Дмитрия Бикбаева нашли мёртвым в Новой Москве

Отца выпускника "Фабрики звёзд" Дмитрия Бикбаева нашли мёртвым в хозяйственной постройке во дворе дома в Новой Москве, где Амириз проживал с семьёй. Об этом пишет "Рен-ТВ".

По данным телеканала, тело обнаружил пасынок умершего Александр. Он сообщил о страшной находке в полицию. Причина смерти не уточняется, но, вероятнее всего, мужчина наложил на себя руки.

Дмитрий Бикбаев — российский певец, актёр и режиссёр, участвовавший в проекте "Фабрика звёзд". Сегодня артист является фронтменом группы APOSTOL и творческим директором театрального центра "Маленькая Луна".