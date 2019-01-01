Власти помогут организовать похороны погибших при ЧП в Магнитогорске

Руководитель региона распорядился системно организовать работу по захоронению жертв трагедии.

Семьям погибших при взрыве газа и обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске помогут с организацией похорон. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

— По 25 тысяч рублей будет дополнительно выделено на организацию похорон погибших во время обрушения части дома в Магнитогорске. Борис Дубровский распорядился системно организовать работу по захоронению, — говорится в сообщении.

Таким образом, вместе с гарантированным по закону пособием выделяемая на похороны сумма составит чуть более 31,5 тысячи рублей на человека.

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла ранним утром 31 декабря. После взрыва газа целый подъезд десятиэтажного дома рухнул. В нём проживало 120 человек. Из-под завалов извлекли восемь погибших и пять раненых. О 36 жильцах пока ничего не известно. Власти объявили второе января днём траура по жертвам трагедии.