Есть рекорд! ВДНХ в 2018 году посетили 30 миллионов человек

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Есть рекорд! ВДНХ в 2018 году посетили 30 миллионов человек

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Фото: © Официальный сайт Мэра Москвы

Популярность парка растёт благодаря новым павильонам и выставкам, среди которых музей "Космонавтика и авиация".

Московский парк ВДНХ обновил рекорд по посещаемости. В прошлом году в нём побывало 30 миллионов человек, что на пять миллионов больше показателей 2017 года. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Популярность ВДНХ у посетителей растёт благодаря программе возрождения выставочного комплекса и нового содержания павильонов. В частности, в парке заработал крупнейший в стране космический музей — "Космонавтика и авиация". Здесь можно узнать об истории и достижениях этой отрасли, посетить мастер-классы и даже почувствовать себя в роли лётчиков-космонавтов.

<p>Фото: © <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">Официальный сайт Мэра Москвы</a></p>

Также в сентябре на ВДНХ открылся ещё один уникальный образовательный комплекс "Техноград", где можно получить 45 профессий по шести направлениям.

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