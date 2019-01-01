"Дышит! Сюда!" МЧС показало спасение жильца из-под завалов дома в Магнитогорске

В больницах города находятся пятеро пострадавших после страшного ЧП, произошедшего в последний день 2018 года.

МЧС России опубликовало видео спасения из-под завалов одного из жильцов дома в Магнитогорске, в котором из-за взрыва газа рухнул подъезд. Всего за время спасательной операции в обломках дома нашли 13 человек, из которых восемь — погибшие.

— Живой? Дышит! Давайте сюда! — кричат сотрудники МЧС РФ. На видеозаписи видно, как буквально на руках по цепочке на носилках спасатели передают пострадавшего мужчину в руки врачей.

Напомним, за время спасательной операции в Магнитогорске после частичного обрушения многоэтажки на улице Карла Маркса в доме 164 из-за завалов извлечены 13 человек. Из них восемь погибших, пятеро раненых, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие находятся в больницах города. Местонахождение ещё 36 жильцов устанавливается. Власти объявили второе января днём траура по жертвам трагедии.