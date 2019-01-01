У здания множество людей, которые наблюдают за разбором завалов и ходом поисковой операции.

Жители Магнитогорска начали приносить цветы и детские игрушки к дому, где произошло обрушение подъезда. На кадрах видно, как люди подходят к стихийному мемориалу и зажигают свечи и лампадки.

При этом видно, что у дома множество людей, которые наблюдают за разбором завалов и ходом поисковой операции.

Напомним, ранним утром 31 декабря в одном из десятиэтажных домов Магнитогорска произошёл взрыв газа, в результате которого целый подъезд обрушился. Сообщалось, что в этой части дома проживало 120 человек. При разборе завалов обнаружено восемь тел погибших, ещё пятеро пострадавших были госпитализированы.

Как ранее писал Лайф, сейчас разбор завалов приостановлен из-за высокого риска обрушения здания. Чтобы избежать рисков, принято решение вначале демонтировать нависающие конструкции и стену седьмого подъезда. На это потребуется около суток, после этого поисковая операция будет продолжена. Остаётся неизвестной судьба 36 человек.