Глава USADA призвал лишить статуса РУСАДА из-за сорванного дедлайна

Российская сторона должна была до 31 декабря предоставить WADA данные проверки проб отечественных спортсменов за 2011–2015 годы.

Гендиректор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал отстранить РУСАДА из-за непредставления в срок доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

— Неудивительно, что дедлайн пропущен. WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков, — цитирует Тайгарта The New York Times.

22 декабря сообщалось, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли завершить извлечение данных проверки проб российских спортсменов за 2011–2015 годы, которые хранятся в московской лаборатории. 29 декабря Россия согласовала с организацией подробности передачи данных. Несмотря на достигнутую договорённость, в РУСАДА предрекали, что уже с 1 января 2019 года могут появиться громкие заявления с призывом введения санкций в отношении российского спорта.