Певец Эмин Агаларов снова стал отцом

У артиста уже есть двое детей от бывшей жены Лейлы — дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева.

За несколько часов до боя кремлёвских курантов певец и бизнесмен Эмин Агаларов стал отцом в третий раз. Как пишет StarHit, супруга 39-летнего артиста модель Алёна Гаврилова родила 31 декабря вечером.

В предыдущих отношениях Агаларов и Гаврилова уже стали родителями: у модели есть сын от бизнесмена Рустама Тарико, а у певца — двое детей от экс-супруги, 33-летней старшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева. Брак с Лейлой Алиевой продлился с 2006 по 2015 год.

Агаларов и Гаврилова долго скрывали свои отношения. Признание пара сделала весной 2016 года, а в июле 2018-го они поженились. Свадьба состоялась в московском поместье Агаларовых. В числе гостей были отечественные звёзды Валерий Меладзе, Ольга Орлова, Тимати, Зара, Катя Лель, Денис Клявер и многие другие.