В Москве подорожал проезд в электричках

Отмечается, что тарифы в пригородных поездах поменялись впервые с 1 июля 2017 года.

Стоимость проезда в электричках Москвы с нового года увеличилась на два рубля — до 36 рублей за одну зону. О новых тарифах рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития.

Незначительно выросла также стоимость межсубъектных поездок по Москве и области — с 22 рублей до 23 рублей. Отмечается, что тарифы на проезд в пригородных поездах столицы поменялись впервые с 1 июля 2017 года. При этом увеличение тарифа не превышает прирост инфляции за последние два с половиной года.