Мэр Москвы поручил уволить директора парка Горького после обрушения моста

Сергей Собянин рассказал, что проведал пострадавших — в больницах находится 12 человек, тяжёлых травм у них нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить директора парка Горького после обрушения моста минувшей ночью. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что, несмотря на предстоящее расследование, уже сейчас очевидно, что администрация парка допустила серьёзную недоработку.

— Поручил департаменту культуры уволить директора парка. Хотя должен сказать, что это решение для меня непростое, — добавил Собянин.

Он также рассказал, что проведал пострадавших: в больницах находится 12 человек, тяжёлых травм у них нет.

— Всем пострадавшим, несмотря на то что большинство немосквичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тысяч рублей, — добавил мэр.

Напомним, сегодня ночью в парке Горького произошло обрушение моста. Причиной стала техническая неисправность конструктивных элементов катка. Как писал Лайф, парк Горького откорректирует правила нахождения на катке после инцидента.