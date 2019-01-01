По словам губернатора Челябинской области, ребёнка спасло то, что он был укутан и лежал в кроватке.

Опубликованы кадры спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске. По данным телеграм-канала LIFE SHOT, изначально в оперативном штабе сообщили, что это может быть 11-месячный Ваня, который в списках МЧС значился как ребёнок, оставшийся в детской кроватке. Позже появилась информация, что спасена девочка.

— Найденный ребёнок — мальчик, — уточнил в своём телеграм-канале губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Сейчас младенца везут в реанимацию, его состояние оценивается как тяжёлое. Ребёнок пролежал под завалами более суток. Как ранее отметил Дубровский, малыша спасло то, что он был укутан и лежал в кроватке. Кроме того, по словам очевидца, в место завала всё это время подавали тепло с помощью специальных тепловых пушек.

По данным телеграм-канала Mash, мальчик в больнице вместе со своей мамой, которая вместе со вторым ребёнком смогла выбраться из дома прямо во время обрушения.

Напомним, после обрушения подъезда сообщалось о восьми погибших. Спасателям ранее из-под завалов удалось достать пятерых выживших, о судьбе ещё 35 человек ничего не известно. Как писал Лайф, на сутки было решено приостановить спасательную операцию, чтобы демонтировать стены седьмого подъезда.