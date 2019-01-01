Две россиянки вышли в 1/4 финала теннисного турнира в Шэньчжэне

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Две россиянки вышли в 1/4 финала теннисного турнира в Шэньчжэне

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Вероника Кудерметова. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Соотечественницам предстоит сыграть друг против друга в следующем круге соревнования.

Россиянки Вероника Кудерметова и Вера Звонарёва вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Шэньчжэне, общий призовой фонд которого составляет $750 тысяч.

Кудерметова одержала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой со счётом 6:2, 1:6, 6:2. А Звонарёва со счётом 7:5, 4:6, 6:4 переиграла сербку Ивану Йорович. Соотечественницам предстоит сыграть друг против друга в следующем круге соревнования.

Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне завершится 5 января.

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