Врачи рассказали о состоянии спасённых из-под завалов дома в Магнитогорске

Состояние двух из пяти спасённых из-под завалов многоэтажки в Магнитогорске — младенца и мужчины — оценивается врачами как тяжёлое. По сообщению пресс-службы Минздрава РФ, взрослый пострадавший находится на искусственной вентиляции лёгких.
Состояние остальных четверых раненых, включая 13-летнего мальчика, удовлетворительное.
Ранее Лайф публиковал видео спасения десятимесячного малыша, который провёл под обломками дома 164 на улице Карла Маркса более суток. Младенец помог спасателям себя разыскать — громко плакал. Также МЧС РФ показало, как извлекли из-под завалов взрослого мужчину.
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