Врачи рассказали о состоянии спасённых из-под завалов дома в Магнитогорске

Читайте также

Врачи рассказали о состоянии спасённых из-под завалов дома в Магнитогорске

2889

Фото: © Pixabay

Ранее Лайф публиковал видео спасения десятимесячного малыша, который провёл под обломками более суток.

Состояние двух из пяти спасённых из-под завалов многоэтажки в Магнитогорске — младенца и мужчины — оценивается врачами как тяжёлое. По сообщению пресс-службы Минздрава РФ, взрослый пострадавший находится на искусственной вентиляции лёгких.

Состояние остальных четверых раненых, включая 13-летнего мальчика, удовлетворительное.

Ранее Лайф публиковал видео спасения десятимесячного малыша, который провёл под обломками дома 164 на улице Карла Маркса более суток. Младенец помог спасателям себя разыскать — громко плакал. Также МЧС РФ показало, как извлекли из-под завалов взрослого мужчину.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×