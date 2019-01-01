В Минздраве рассказали о состоянии спасённого из-под завалов младенца

Мама ребёнка уже рядом с ним. Женщина спаслась вместе с трёхлетним ребёнком, а младшего, который спал в отдельной кроватке, ей найти самостоятельно не удалось.

В Минздраве России рассказали, что состояние спасённого из-под завалов в Магнитогорске младенца тяжёлое. У малыша серьёзные обморожения, закрытая черепно-мозговая травма, а также множественные переломы голени и общее переохлаждение.

— Найденного при разборе завалов в Магнитогорске мальчика 11 месяцев доставили в детскую городскую больницу № 3, — сообщили в ведомстве.

Из Челябинска в Магнитогорск выехала бригада лучших врачей-реаниматологов, а также главный неонатолог области. При необходимости мальчика смогут эвакуировать в Москву для оказания дальнейшей помощи.

Напомним, после обрушения подъезда стало известно о восьми погибших. Пятеро человек удалось спасти, они госпитализированы. О судьбе ещё 35 человек ничего пока не известно. Как писал Лайф, ранее произошло то, что даже спасатели назвали чудом. Спустя более суток под завалами услышали плач младенца.

Несмотря на почти 30-градусный мороз, мальчик выжил. По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, ребёнок был хорошо укутан в кроватке. Кроме того, сообщалось, что в место завала всё это время подавали тепло с помощью специальных тепловых пушек.

Более того, выяснилось, что семья мальчика тоже спаслась — маме со вторым ребёнком трёх лет удалось выбраться из-под завалов во время обрушения, сейчас она в больнице. Когда произошло ЧП, младший сын спал в кроватке, из-за разрушений мама найти его не смогла.

По данным местного портала 74.ru, ребёнка обнаружили после того, как спасательную операцию решено было приостановить, чтобы демонтировать стены седьмого подъезда из-за риска обрушения.

— Собаки залаяли сначала, затем спасатели услышали плач. Остановили обрушение стены и начали раскапывать, — приводит портал слова очевидцев.

Ранее Лайф опубликовал видео спасения малыша.