Метель и ветер до 17 м/с. МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве

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Метель и ветер до 17 м/с. МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве

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Также, согласно прогнозу синоптиков, на дорогах возможно образование гололедицы.

ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в столице и выпустило рекомендации в связи с этим.

— В Москве ожидается усиление южного ветра порывами 12–17 м/с, снег, местами метель, гололедица, — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

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В связи с ухудшением погодных условий спасатели рекомендуют московским автолюбителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

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