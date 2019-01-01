Метель и ветер до 17 м/с. МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве

ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в столице и выпустило рекомендации в связи с этим.
— В Москве ожидается усиление южного ветра порывами 12–17 м/с, снег, местами метель, гололедица, — говорится в сообщении столичного главка МЧС.
В связи с ухудшением погодных условий спасатели рекомендуют московским автолюбителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
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